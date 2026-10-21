Родителям напомнили о новых правилах при отдыхе за рубежом с детьми

Родителям, которые планируют отдых за рубежом, стоит учесть новые правила. Как сообщили в Общественной палате, с 2027 года детям до 14 лет потребуется собственный загранпаспорт. Вносить данные ребенка в документы старого образца больше не будут.

Раньше по родительскому паспорту можно было отправиться, например, в Турцию, Египет или Таиланд, если страна назначения допускала такой вариант. Теперь отдельный документ станет обязательным для всех направлений. При этом ранее выданные паспорта сохранят действие до окончания срока.

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