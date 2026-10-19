Эксперт по туризму рассказала, где планируют отдыхать москвичи на школьных каникулах

Осенние школьные каникулы уже совсем близко, и москвичи планируют, как провести их с детьми с пользой и без больших расходов.

Эксперт по туризму, руководитель туристического агентства Елена Пряшникова рассказала, что среди популярных направлений – Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай и ОАЭ. Однако, по ее словам, билетов уже почти не осталось – покупать туры в отпуск с детьми нужно заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.