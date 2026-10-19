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19 октября, 23:30

Туризм

Эксперт по туризму рассказала, где планируют отдыхать москвичи на школьных каникулах

Эксперт по туризму рассказала, где планируют отдыхать москвичи на школьных каникулах

Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза за первое полугодие

Италия сократила сроки оформления туристических виз до 45 дней

Италия сократила срок оформления виз россиянам

В РСТ заявили, что отдых с детьми в осенние каникулы подорожал на 7–10%

Число поездок россиян в Европу по визам выросло на 14%

Эксперт рассказала о самых популярных направлениях отдыха у россиян осенью

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Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

Осенние школьные каникулы уже совсем близко, и москвичи планируют, как провести их с детьми с пользой и без больших расходов.

Эксперт по туризму, руководитель туристического агентства Елена Пряшникова рассказала, что среди популярных направлений – Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай и ОАЭ. Однако, по ее словам, билетов уже почти не осталось – покупать туры в отпуск с детьми нужно заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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