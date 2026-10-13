Сергей Собянин: число роботических операций в Москве выросло в четыре раза

Количество роботических операций в столице выросло в четыре раза за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, за последние полгода выполнено уже больше 2,5 тысячи вмешательств. Это на 29% больше, чем за тот же период 2025 года. Роботические технологии используют в онкологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, акушерстве и гинекологии, а также в ходе сложных операций в труднодоступных зонах. При этом все решения принимает врач.

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