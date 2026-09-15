Собянин: начался набор на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"

Набор школьников стартовал на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, школьники попробуют себя в различных профессиях. Участие бесплатное, 9-классники могут подать заявки через личный кабинет на портале mos.ru до 20 октября. Для 10-классников набор стартует со 2 по 24 октября.

Для ребят подготовили мастер-классы, стажировки и экскурсии на производствах. Занятия пройдут в мастерских и лабораториях. После завершения проекта выпускники получат свидетельство о профессии рабочего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.