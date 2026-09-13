13 сентября, 09:45Экономика
Москва лидирует в России по росту выручки пищевой промышленности
Москва лидирует среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе работает около 360 предприятий отрасли, на которых трудятся свыше 65 тысяч человек.
Продукция столичных предприятий пользуется спросом по всей стране. Молочные продукты, колбасные и кондитерские изделия, а также рыбную продукцию поставляют практически во все регионы.
Подробнее о работе столичных предприятий – в эфире телеканала Москва 24.