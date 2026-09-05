05 сентября, 09:30Экономика
Доля безналичных расчетов в России пошла на спад
Доля безналичных расчетов в России впервые за несколько лет пошла на спад. Показатель безналичных платежей в рознице снизился на 0,5 процентных пункта, хотя все еще держится выше 88%. Об этом сообщил Центробанк.
Люди стали чаще пользоваться наличными. Эксперты связывают это с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, которые подтолкнули малый бизнес к работе с наличными. При этом регулятор отметил рост операций через альтернативные картам способы.
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