Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 22:30

Экономика

Владельцы iPhone пока не смогут открыть кошелек цифрового рубля

Владельцы iPhone пока не смогут открыть кошелек цифрового рубля

РЖД запустили продажу билетов на электрички за цифровые рубли

Продажа топлива пониженных классов в России продлится до 30 июня 2027 года

Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Турции

"Деньги 24": за лето 2026 года российская национальная валюта упала на 20%

Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от обычного

"Деньги 24": в России запустили универсальный QR-код для оплаты

"Деньги 24": россияне могут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября

Эксперт рассказал о хранении и выводе цифрового рубля

"Деньги 24": в России с 1 сентября начали внедрять универсальный QR-код для оплаты товаров

Владельцы iPhone пока не могут открыть кошелек цифрового рубля через приложение банка. Возможность доступна пользователям смартфонов на Android. С 1 сентября цифровой рубль вышел из экспериментального режима, а крупные банки должны предоставить клиентам возможность открыть счет.

Кошелек можно создать в приложении банка через раздел "Цифровой рубль" с авторизацией через "Госуслуги". Пополнять его со своего банковского счета можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для граждан переводы и платежи цифровыми рублями бесплатны, а для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период без комиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатехнологиивидеоЕлизавета БорисоваНаиль Губаев

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика