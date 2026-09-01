Владельцы iPhone пока не смогут открыть кошелек цифрового рубля

Владельцы iPhone пока не могут открыть кошелек цифрового рубля через приложение банка. Возможность доступна пользователям смартфонов на Android. С 1 сентября цифровой рубль вышел из экспериментального режима, а крупные банки должны предоставить клиентам возможность открыть счет.

Кошелек можно создать в приложении банка через раздел "Цифровой рубль" с авторизацией через "Госуслуги". Пополнять его со своего банковского счета можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для граждан переводы и платежи цифровыми рублями бесплатны, а для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период без комиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.