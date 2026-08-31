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31 августа, 13:30

Экономика

"Деньги 24": Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным "Мир" и СБП

"Деньги 24": Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным "Мир" и СБП

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Росфинмониторинг с 1 сентября расширит доступ к данным о денежных переводах россиян

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С 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным об операциях граждан через карты "Мир", СБП и единый QR-код.

Ранее ведомство также имело возможность запрашивать такую информацию у банков, однако получение данных занимало больше времени. Новый механизм позволит оперативнее получать сведения о платежах и переводах.

Какие операции могут показаться Росфинмониторингу подозрительными? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
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