"Деньги 24": Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным "Мир" и СБП

С 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным об операциях граждан через карты "Мир", СБП и единый QR-код.

Ранее ведомство также имело возможность запрашивать такую информацию у банков, однако получение данных занимало больше времени. Новый механизм позволит оперативнее получать сведения о платежах и переводах.

Какие операции могут показаться Росфинмониторингу подозрительными? Об этом – в программе "Деньги 24".