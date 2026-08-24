Эксперт призвал усилить меры поддержки пострадавшего от ВСУ бизнеса

Бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА, необходимы более четкие меры поддержки со стороны Центробанка, в том числе льготное кредитование и снижение процентных ставок. Такое мнение выразил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Эксперт также считает, что ситуация с Wildberries и Ozon показывает необходимость системного регулирования работы маркетплейсов и цифровых платформ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.