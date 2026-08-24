Эксперты прогнозируют подорожание товаров на маркетплейсах из-за расходов на безопасность, которые заложат в цену. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что больше всего пострадал малый и средний бизнес, чьи товары сгорели на складах.

Он считает, что правительство должно активнее помогать предпринимателям, и выразил надежду на льготные кредиты и снижение ставок. По его словам, ущерб от атак БПЛА пока невозможно подсчитать, но меры поддержки могут понадобиться и Ozon, как и Wildberries.

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