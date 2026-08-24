Минфин РФ предложил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ предпринимателей

Минфин России разработал меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак ВСУ на Wildberries.

Компании и индивидуальные предприниматели смогут продлить сроки уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей на 12 месяцев. До конца года приостановят налоговые проверки и проверки по уплате страховых взносов. Сроки вынесения решений о взыскании задолженности продлят на полгода.

Меры распространятся на предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода, а также на сам маркетплейс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.