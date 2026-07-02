Психолог Кольцова назвала способы борьбы с ночным шопингом на маркетплейсах

Россияне ежегодно тратят на ночной шопинг до 150 миллиардов рублей, утверждают СМИ. В чем причина феномена и как бороться с навязчивым желанием наполнить корзину товарами после полуночи, разбиралась Москва 24.

Пока все спят

Ежегодные траты россиян на ночной шопинг достигают 150 миллиардов рублей, сообщил телеграм-канал Mash Money.



По данным СМИ, с полуночи до утра на маркетплейсах формируется от 7 до 12% общего оборота. Из общего числа подобных заказов от 35 до 40% носят импульсивный характер, и в результате переплата для покупателей может составлять 30–80 миллиардов рублей в год. А с учетом трат на службы доставки, цифровые сервисы, подписки и прочие онлайн-услуги цифра увеличивается до 150 миллиардов рублей.



По данным компании Infoline, совокупные продажи трех крупнейших маркетплейсов – Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркета" – в 2025 году достигли 8,59 триллиона рублей. Это на 32,2% больше, чем в 2024-м. При этом в 2024 году рынок рос еще больше – на 56,2% по сравнению с 2023-м.



Ранее российские частные медцентры начали внедрять платные программы помощи пациентам с шопоголизмом. За стандартный курс лечения они просили в районе 20–40 тысяч рублей, плюс некоторые клиники предлагали рехаб с суточной стоимостью от 2 до 5 тысяч рублей.



При этом с шопоголизмом пытаются бороться не только в России. К примеру, в Южной Корее набирают популярность так называемые "дофаминовые сайты" – платформы, которые имитируют сервисы еды и онлайн-шопинг. Пользователи листают меню, выбирают блюда, кладут в корзину, видят время доставки и рейтинги, но оформить настоящий заказ нельзя. Посетители говорят, что это помогает справляться с ночной тягой к еде и экономить деньги, создавая иллюзию реального шопинга и снимая стресс.

В целом маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что понятие "ночной шопинг" в классическом понимании пришло из Европы, где многие магазины закрываются в 6–7 вечера. "Ночными" же называют продление их работы примерно до 10 вечера.

В России же многие магазины и так закрываются намного позже, чем длится рабочий день большинства граждан, поэтому серьезного взрыва продаж всевозможные "ночные" акции не дают. А маркетплейсы и вовсе работают круглосуточно, поэтому выделить ночной шопинг в отдельное явление сложно, подчеркнул эксперт.

"Человек приходит с работы, расслабляется, заходит на маркетплейс, возможно, от скуки и покупает кучу ненужных вещей. Как правило, ему просто нечем заняться, и он таким образом снимает стресс или тревогу. Покупка дает эффект завершения – человек совершил действие, приобрел товар, и ему кажется, что в жизни появилась стабильность", – рассказал эксперт.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов В целом невозможно предсказать, в какой именно категории товаров потребитель будет снимать стресс – для кого-то это платье, для кого-то фигурка для дома, для кого-то игрушка для аквариума. Поэтому специально выделять тревожность как маркетинговый инструмент нецелесообразно.

По словам специалиста, пользователь не обязательно делает крупные траты: как правило, люди покупают что-то вроде косметики, летних вещей, товаров для отдыха и плавания. При этом сезонные продукты продаются лучше остальных, заметил Новиков.

Побороть себя

Существует устойчивая тенденция: когда человек не может уснуть, он совершает импульсивные покупки, подтвердила в беседе с Москвой 24 психолог Екатерина Кольцова.

"Основная опасность явления в том, что у людей не остается денег. Важно уметь не только зарабатывать, но и сохранять, приумножать. Даже те, кто много зарабатывает, часто тратят большие суммы на ненужные вещи, потому что у них отсутствует навык сбережения", – отметила специалист.

Она пояснила, что покупка в данном случае – способ снять стресс, утвердиться в своем благополучии, снизить тревогу, а также получить дофамин – гормон предвкушения. Он вырабатывается в процессе ожидания и выбора товара, а не в момент получения.





Екатерина Кольцова психолог Чаще всего ночные спонтанные покупки совершают люди с нарушениями сна, тревожными расстройствами или высоким уровнем хронического стресса. Когда человек не может уснуть, он таким образом пытается разгрузиться. При этом подобные траты свойственны не конкретной группе – это могут делать люди разного возраста, пола и социального положения.

По словам психолога, обычно ночные шопоголики тратят небольшие суммы – до 1 000 рублей. Но покупки накапливаются, и корзина в итоге может вырасти до 5 000 рублей и более.

"Одна из ключевых проблем в том, что человек, покупая множество недорогих вещей, самоутверждается в своем контроле над ситуацией ("я могу себе это позволить"). Вместо того чтобы накопить на что-то крупное – квартиру, машину, путешествие, образование детей, – он тратит деньги на мелкие, но постоянные приобретения. Это создает иллюзию финансового благополучия, но по факту мешает достижению долгосрочных целей", – отметила психолог.

Лучший способ борьбы с этим – не пользоваться гаджетами во время стресса. При этом ограничивать себя жесткими лимитами на бесполезные траты, по словам Кольцовой, не самая верная стратегия. Это работает как строгие ограничения в питании: они вызывают срыв, который приводит к еще более серьезным последствиям. Лучше действовать постепенно и осознанно, без резких запретов.



"Верное решение в таком случае – замена стимулов. Нужно заранее спланировать, чем заниматься вечером вместо телефона: это может быть книга, просмотр сериала или творчество. Важно продумать замену так, чтобы она была доступна и обязательно приятна", – посоветовала психолог.



По ее словам, если человека настигает непреодолимое желание купить что-то на маркетплейсе, можно использовать несколько техник.





Екатерина Кольцова психолог Первая – вспомнить, что уже есть. Например, если хочется купить книгу, технику или украшение, перед тем как нажать "заказать", нужно пересмотреть, что из этого имеется в доме. Это помогает вернуть контакт с реальностью и понять, действительно ли вещь нужна.

Второй аспект – разрешить себе покупку, но отложить до утра. Отсрочка на несколько часов вполне даст возможность понять, что необходимости в приобретении нет.



При этом, если человек замечает у себя хроническую тревожность и тягу к импульсивным покупкам, Кольцова посоветовала обратиться к специалисту – психологу, психиатру или неврологу.

"Хронический стресс и тревожность могут перерасти в тревожно-депрессивные расстройства и другие заболевания. Лучше не допускать этой ситуации. В современных шкалах тестирования на наличие депрессии один из пунктов как раз касается вечернего времени и склонности к импульсивным тратам", – отметила Кольцова.

Такие маркеры могут быть симптомами начальных стадий ментальных болезней, поэтому игнорировать их не стоит, резюмировала эксперт.

