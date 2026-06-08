Психолог Кольцова: "дофаминовые сайты" могут стать тренажерами саморегуляции

Южнокорейские зумеры массово зависают на "дофаминовых сайтах" фейковых заказов без траты денег. Поможет ли это справиться со стрессом и шопоголизмом, разбиралась Москва 24.

Счастье без трат?

Среди южнокорейской молодежи набирают популярность так называемые дофаминовые сайты – платформы, имитирующие приложения для доставки еды и онлайн-покупок. Пользователи могут листать меню, выбирать блюда, наполнять корзину, видеть предполагаемое время доставки и рейтинги заведений, но настоящий заказ оформить невозможно, сообщило издание The Korea Times.

Посетители таких площадок утверждают, что это помогает справляться с желанием купить еду поздно вечером и при этом сберечь собственные деньги.





пользователь "дофаминового сайта" Кажется, будто я действительно что-то заказал. Это помогает справиться с тягой к еде и немного снимает стресс.

Профессор Университета Чунвон Ким Хон Сик рассказал журналистам, что подобные сайты помогают бороться со стрессом и импульсивными тратами без реальных транзакций. По его мнению, этот тренд напоминает популярность "мукбангов" – видеороликов, где люди наблюдают за тем, как другие едят большие порции. В обоих случаях реальный опыт заменяется его цифровой имитацией, отметил он.

Однако маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 отметил, что, скорее всего, "дофаминовые сайты" значительно не повлияют на рынок спонтанных покупок. Подобный контент он назвал "жвачкой для мозга": если человек симулирует покупку товара, это не стимулирует его приобретать.

"С точки зрения маркетинга это дает не очень высокую прибавку реальных продаж, по крайней мере сиюминутную. Исключение, если, например, человек видел в ролике с распаковкой техники конкретную модель и был озадачен ее поиском: теоретически он с большей вероятностью остановит свой выбор на этом варианте", – добавил Новиков.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Если человек снимает стресс тем, что заказывает много всего на маркетплейсе, но потом этим не пользуется, такой сайт, на мой взгляд, может помочь.

По мнению Новикова, подобные платформы напоминают кликеры – жанр видеоигр, где основной процесс заключается в многократном нажатии на экран. Человек таким образом может стимулировать какое-то поведение без ответственности за последствия: нет траты денег, набора веса и мусора из упаковок, заключил маркетолог.

В погоне за счастьем

Психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 обратила внимание, что дофамин на самом деле является гормоном не счастья, а его предвкушения.

"Например, у того, кто ждет отпуск, дофамина вырабатывается больше, чем у тех, который уже там находится. Поэтому человек, который регулярно совершает покупки на маркетплейсах, испытывает дофамин от процесса выбора и ожидания доставки, а сами товары часто и не нужны. В этом плане такие сайты подходят", – рассказала она.

Однако, по словам психолога, это не решает основную проблему. У людей, которые совершают большое количество импульсивных покупок, как правило, завышенная тревога, отсутствие саморегуляции и невротические психологические проблемы.





Екатерина Кольцова психолог Просто использование настоящего сайта вместо ненастоящего ничего не меняет. Здесь важно работать с причиной – найти корень проблемы и искоренить его, а не пытаться заклеивать пластырем кровоточащие раны.

В то же время подобные сайты способны стать тренажерами саморегуляции. Человек может более вдумчиво относиться к своим желаниям и понимать, нужно ли ему это на самом деле. Тем самым он регулирует свои потребности в приобретении покупок и услуг, резюмировала психолог.

