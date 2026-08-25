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25 августа, 22:15

Экономика

Эксперты спрогнозировали восстановление топливного рынка осенью в России

Эксперты спрогнозировали восстановление топливного рынка осенью в России

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Август является пиковым месяцем спроса на бензин в России, а уже в сентябре потребность снизится, утверждают эксперты. Предварительно, в это же время топливный рынок восстановится. Сезон отпусков заканчивается, туристы возвращаются домой, компании перераспределят предложение в сторону городов-миллионников, в первую очередь Москвы.

Несколько нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять топливо на рынок. Работают специальные меры: полный запрет на экспорт, увеличение мощностей, демпферы и усиление импорта. Первый танкер с бензином из Индии разгружен в Мурманске и топливо поступает на внутренний рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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