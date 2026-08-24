Новости мира: юг Китая затопило после сильных ливней

Юг Китая затопило после сильных ливней, вызванных тропическим штормом "Нарра". Реки вышли из берегов в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Из пострадавших деревень и поселков эвакуировали почти 4 тысячи человек.

6 человек пострадали в результате крупного пожара в американском штате Невада. Огонь распространился на площади более 50 квадратных километров и приближается к жилым кварталам. Власти призвали эвакуироваться около 90 тысяч местных жителей. На месте работают десятки единиц техники.

Президентская партия "Адал" лидирует на парламентских выборах в Казахстане, свидетельствуют данные экзитполов. По предварительным результатам, партия набирает более 72% голосов. Явка на первых выборах депутатов нового однопалатного парламента составила около 74%.

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