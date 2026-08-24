Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 07:30

Происшествия

Новости мира: юг Китая затопило после сильных ливней

Новости мира: юг Китая затопило после сильных ливней

Легковой автомобиль перевернулся после попытки обгона на Новом Арбате

В Сети появилось видео момента ДТП на МКАД

Пожар произошел в выселенном здании в Царицине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 августа

Новости мира: три человека погибли в Венесуэле из-за наводнения

ДТП произошло в подмосковном Путилкове

Собянин: еще четыре направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Новости мира: десятки человек пострадали при землетрясении в Токио

Число пострадавших в ДТП на 42-м км МКАД выросло до 6

Юг Китая затопило после сильных ливней, вызванных тропическим штормом "Нарра". Реки вышли из берегов в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Из пострадавших деревень и поселков эвакуировали почти 4 тысячи человек.

6 человек пострадали в результате крупного пожара в американском штате Невада. Огонь распространился на площади более 50 квадратных километров и приближается к жилым кварталам. Власти призвали эвакуироваться около 90 тысяч местных жителей. На месте работают десятки единиц техники.

Президентская партия "Адал" лидирует на парламентских выборах в Казахстане, свидетельствуют данные экзитполов. По предварительным результатам, партия набирает более 72% голосов. Явка на первых выборах депутатов нового однопалатного парламента составила около 74%.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодапожарполитиказа рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика