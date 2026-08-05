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05 августа, 07:15

Происшествия

Лесные пожары охватили окрестности Афин

Лесные пожары охватили окрестности Афин

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Лесные пожары охватили окрестности Афин. Один из крупнейших очагов находится в регионе Аттика, где огонь уже уничтожил более 13 тысяч гектаров. За последние дни в стране ежедневно фиксируют около 30 новых возгораний.

Из-за жары и сильного ветра пламя быстро распространяется, поэтому власти проводят эвакуацию жителей из опасных районов. Посольство России в Афинах рекомендует гражданам воздержаться от поездок в места, где сохраняется угроза лесных пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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