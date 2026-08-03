Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 08:00

Происшествия

Новости мира: режим ЧС объявлен в штате Вашингтон в США из-за лесных пожаров

Новости мира: режим ЧС объявлен в штате Вашингтон в США из-за лесных пожаров

В Москве таксист высадил подростков из-за неуважительного отношения

Семейная пара из Москвы попала в секту при попытке покорить Эльбрус

90 мигрантов погибли при попытке пересечь границу в испанском анклаве Сеута

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в ЯНАО

Лесные пожары в Турции взяты под контроль

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 августа

Новости мира: два вертолета столкнулись при тушении лесных пожаров в Греции

Новости мира: в Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

Новости мира: пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии

Режим ЧС объявлен в штате Вашингтон в США из-за лесных пожаров. Рекордная засуха и ветер создали опасные условия в регионе, требующие оперативных мер для защиты населения и имущества. Администрация города Спокан объявила эвакуацию, рядом зафиксированы два очага возгорания.

В Греции во время борьбы с лесными пожарами произошло столкновение двух вертолетов. Два пилота погибли, сообщили в местной пожарной службе. Один из вертолетов загорелся и рухнул сразу после столкновения, а второй был вынужден совершить аварийную посадку. Оба вертолета были арендованы у Румынии, а их экипажи состояли из граждан этой страны.

Помимо лесных пожаров, жара стала причиной засухи и обмеления рек. Например, уровень воды в Рейне в Германии достиг исторического минимума. Многие грузовые суда теперь перевозят лишь пятую часть привычного объема груза. Проблемы затронули и пассажирское судоходство: под Кельном сел на мель круизный теплоход, а в Бонне приостановил работу автомобильный паром. Похожая ситуация и в Сербии – из-за критически низкого уровня воды в Дунае судоходство в стране может остановиться уже в ближайшие дни.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика