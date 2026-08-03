Новости мира: режим ЧС объявлен в штате Вашингтон в США из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявлен в штате Вашингтон в США из-за лесных пожаров. Рекордная засуха и ветер создали опасные условия в регионе, требующие оперативных мер для защиты населения и имущества. Администрация города Спокан объявила эвакуацию, рядом зафиксированы два очага возгорания.

В Греции во время борьбы с лесными пожарами произошло столкновение двух вертолетов. Два пилота погибли, сообщили в местной пожарной службе. Один из вертолетов загорелся и рухнул сразу после столкновения, а второй был вынужден совершить аварийную посадку. Оба вертолета были арендованы у Румынии, а их экипажи состояли из граждан этой страны.

Помимо лесных пожаров, жара стала причиной засухи и обмеления рек. Например, уровень воды в Рейне в Германии достиг исторического минимума. Многие грузовые суда теперь перевозят лишь пятую часть привычного объема груза. Проблемы затронули и пассажирское судоходство: под Кельном сел на мель круизный теплоход, а в Бонне приостановил работу автомобильный паром. Похожая ситуация и в Сербии – из-за критически низкого уровня воды в Дунае судоходство в стране может остановиться уже в ближайшие дни.

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