Новости мира: в Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

В Неаполе произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет. Магнитуда толчков составила 4,7. Пострадал 21 человек, специалисты проверяют состояние зданий и инфраструктуры.

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Специалисты наблюдают за его извержением, угрозы для жителей пока нет.

Европа столкнулась с ростом числа лесных пожаров на фоне аномальной жары и засухи. Возгорания зафиксированы в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

В Испании продолжается миграционный кризис. Число погибших при попытке попасть в анклав Сеута достигло 61 человека. Власти страны усиливают контроль на границе.

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