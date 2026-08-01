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Новости

Новости

01 августа, 13:30

Происшествия

Новости мира: в Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

Новости мира: в Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

Российские самолеты Бе-200 задействовали в тушении лесных пожаров в Алжире

Машина скорой помощи столкнулась с легковым авто на юге Москвы

Около 60 человек погибли при попытке попасть в испанскую Сеуту

Лесные пожары приблизились к курортам Турции

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В Неаполе произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет. Магнитуда толчков составила 4,7. Пострадал 21 человек, специалисты проверяют состояние зданий и инфраструктуры.

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Специалисты наблюдают за его извержением, угрозы для жителей пока нет.

Европа столкнулась с ростом числа лесных пожаров на фоне аномальной жары и засухи. Возгорания зафиксированы в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

В Испании продолжается миграционный кризис. Число погибших при попытке попасть в анклав Сеута достигло 61 человека. Власти страны усиливают контроль на границе.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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