"Московский патруль": на МКАД у водителя каршеринга нашли переделанный пистолет

На 19-м километре МКАД сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль каршеринга. Водитель беспокоился и вел себя подозрительно, поэтому инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для досмотра транспортного средства.

В ходе осмотра под одеждой мужчины обнаружили пистолет и патроны. Как установило исследование, оружие было переделано из охолощенного в пригодное для производства выстрелов, а боеприпасы отнесены к травматическим. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

