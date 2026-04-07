Новости мира: пожар и взрыв произошли на танкере под мостом Панамского канала

На танкере, проходившем под мостом через Панамский канал, произошел мощный пожар и взрыв. Три человека получили сильные ожоги и были госпитализированы. Еще один считается пропавшим без вести. Движение по мосту временно перекрыто.

С 11 мая между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований. Граждане обеих стран смогут путешествовать без виз. Прямые авиарейсы между Москвой и Южной Кореей могут появиться уже в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.