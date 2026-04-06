Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 21:23

Происшествия

Автобус сбил пешехода на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автобус сбил пешехода на 104-м километре внутренней стороны МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате случившегося пешеход погиб.

На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее в Мытищах девушка устроила ДТП на автомобиле каршеринга. По данным ГУ МВД России по Подмосковью, в ночь на 5 апреля местная жительница, находясь в состоянии опьянения за рулем, наехала на парковочные столбики. В результате случившегося никто не пострадал.

Беременная женщина пострадала в ДТП на северо-востоке Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика