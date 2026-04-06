06 апреля, 21:23
Автобус сбил пешехода на востоке Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Автобус сбил пешехода на 104-м километре внутренней стороны МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате случившегося пешеход погиб.
На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее в Мытищах девушка устроила ДТП на автомобиле каршеринга. По данным ГУ МВД России по Подмосковью, в ночь на 5 апреля местная жительница, находясь в состоянии опьянения за рулем, наехала на парковочные столбики. В результате случившегося никто не пострадал.
Беременная женщина пострадала в ДТП на северо-востоке Москвы