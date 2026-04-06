Автобус сбил пешехода на востоке Москвы

Автобус сбил пешехода на 104-м километре внутренней стороны МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате случившегося пешеход погиб.

На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства аварии.

