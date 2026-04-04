Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Братске

Фото: depositphotos/TakeArt

Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила на нерегулируемом пешеходном переходе четырех человек в Братске Иркутской области. Двое из пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 апреля на Вокзальной улице.

"Автомобиль сбил четырех пешеходов в возрасте от 16 до 18 лет. На месте аварии полицейские установили, что 45-летняя женщина-водитель автомобиля Тойота Спринтер совершила наезд на группу молодых людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – отметило МВД.

В результате аварии 18-летнему молодому человеку и трем девушкам 16–17 лет потребовалась медпомощь. Проведенное медосвидетельствование водителя показало, что концентрация алкоголя в организме превысило допустимое значение в 4,5 раза.

По факту случившегося заведено административное производство. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее водитель каршеринга в Санкт-Петербурге сбил на пешеходном переходе двух девочек шести и семи лет. Пострадавшие были госпитализированы. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая находится в состоянии средней тяжести. За рулем каршерингового автомобиля Exeed находился двадцатилетний водитель.

