04 апреля, 08:53

Происшествия

Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Братске

Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила на нерегулируемом пешеходном переходе четырех человек в Братске Иркутской области. Двое из пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 апреля на Вокзальной улице.

"Автомобиль сбил четырех пешеходов в возрасте от 16 до 18 лет. На месте аварии полицейские установили, что 45-летняя женщина-водитель автомобиля Тойота Спринтер совершила наезд на группу молодых людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – отметило МВД.

В результате аварии 18-летнему молодому человеку и трем девушкам 16–17 лет потребовалась медпомощь. Проведенное медосвидетельствование водителя показало, что концентрация алкоголя в организме превысило допустимое значение в 4,5 раза.

По факту случившегося заведено административное производство. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее водитель каршеринга в Санкт-Петербурге сбил на пешеходном переходе двух девочек шести и семи лет. Пострадавшие были госпитализированы. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая находится в состоянии средней тяжести. За рулем каршерингового автомобиля Exeed находился двадцатилетний водитель.

В Коммунарке водитель едва не устроил ДТП на пешеходном переходе

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

