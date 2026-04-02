В подмосковном Щелкове 5 человек пострадали в ДТП

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В подмосковном Щелкове столкнулись 3 легковых автомобиля. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в МАХ.

Инцидент произошел 2 апреля примерно в 12:48 на 38-м километре трассы А-103. Госпитализация потребовалась 5 людям. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали происшествия.

Ранее водитель сбил 8-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. Ребенок был госпитализирован, его состояние не уточняется. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

До этого два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Приморье. В результате происшествия один человек погиб, еще пятерым понадобилась медицинская помощь. Предварительно, ДТП произошло из-за потери управления одним из водителей на повороте.