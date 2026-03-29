Водитель сбил 8-летнего мальчика во дворе жилого дома в Москве

Во дворе жилого дома в Москве водитель сбил 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Булатниковской улице. В настоящий момент ребенок госпитализирован, его состояние не уточняется. По данному факту проводится процессуальная проверка, ведомство контролирует ее ход и результаты.

Ранее автобус рейса Москва – Стаханов врезался в жилой дом в Луганской Народной Республике. По предварительным данным, транспорт съехал с трассы в частное подворье в Марковке. В результате ДТП ушибы получили 4 человека, их госпитализировали.

Кроме того, автобус № 950 и два автомобиля столкнулись в деревне Толстопальцево столичного района Внуково. ДТП произошло на Советской улице. По предварительным данным, в салоне общественного транспорта обошлось без пострадавших.

