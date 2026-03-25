Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 10:00

Происшествия

Авария с участием автобуса произошла в районе Внуково

Фото: depositphotos/svedoliver

Столкновение автобуса № 950 и двух автомобилей произошло в деревне Толстопальцево столичного района Внуково. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Все случилось на Советской улице приблизительно в 07:28 по московскому времени. Согласно предварительным данным, в салоне общественного транспорта обошлось без пострадавших.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Схожая авария ранее была зафиксирована на Варшавском шоссе. В районе дома 179 столкнулись два автобуса ЛиАЗ-429260, в результате чего пострадали девять человек.

Виновником ДТП оказался автомобиль, который стоял в полосе без включенного аварийного сигнала и выставленного знака аварийной остановки. В связи с этим водителю одного из автобусов пришлось экстренно затормозить, что и привело к аварии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Семь человек госпитализированы после аварии с автобусом и грузовиком на МКАД

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика