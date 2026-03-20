Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 16:35

Происшествия

Причиной ДТП с автобусами в Москве стало авто с выключенным аварийным сигналом

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Москвы"

Виновником ДТП с двумя автобусами на Варшавском шоссе стал автомобиль, стоявший на полосе без включенного аварийного сигнала и выставленного знака аварийной остановки. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Мострансавто".

Столкновение ЛиАЗ-429260 с другим автобусом той же модели произошло около 13:10 по московскому времени. Водитель второго транспортного средства был вынужден экстренно затормозить из-за стоявшей впереди машины, пояснили в компании.

В результате аварии пострадали 9 человек, их с травмами оперативно госпитализировали.

При этом водитель автобуса прошел предрейсовый медицинский осмотр и получил разрешение на управление транспортным средством, указали представители перевозчика. В компании также подчеркнули, что все пассажиры смогут получить страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами".

Ранее 4 человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте. ДТП произошло в районе дома 45.

В результате машина спецслужбы, в которой в этот момент находился один пациент, перевернулась. К выяснению всех обстоятельств были привлечены сотрудники Госавтоинспекции.

происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика