Причиной ДТП с автобусами в Москве стало авто с выключенным аварийным сигналом

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Москвы"

Виновником ДТП с двумя автобусами на Варшавском шоссе стал автомобиль, стоявший на полосе без включенного аварийного сигнала и выставленного знака аварийной остановки. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Мострансавто".

Столкновение ЛиАЗ-429260 с другим автобусом той же модели произошло около 13:10 по московскому времени. Водитель второго транспортного средства был вынужден экстренно затормозить из-за стоявшей впереди машины, пояснили в компании.

В результате аварии пострадали 9 человек, их с травмами оперативно госпитализировали.

При этом водитель автобуса прошел предрейсовый медицинский осмотр и получил разрешение на управление транспортным средством, указали представители перевозчика. В компании также подчеркнули, что все пассажиры смогут получить страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами".

Ранее 4 человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте. ДТП произошло в районе дома 45.

В результате машина спецслужбы, в которой в этот момент находился один пациент, перевернулась. К выяснению всех обстоятельств были привлечены сотрудники Госавтоинспекции.