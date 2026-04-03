Водитель каршеринга сбил двух девочек на переходе в Санкт-Петербурге

Водитель каршеринга в Санкт-Петербурге сбил на пешеходном переходе двух девочек шести и семи лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Ленинградской области.

Пострадавшие были госпитализированы. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая находится в состоянии средней тяжести.

Установлено, что за рулем каршерингового автомобиля Exeed находился двадцатилетний водитель. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

