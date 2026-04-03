03 апреля, 23:57

Происшествия

Водитель каршеринга сбил двух девочек на переходе в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Водитель каршеринга в Санкт-Петербурге сбил на пешеходном переходе двух девочек шести и семи лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Ленинградской области.

Пострадавшие были госпитализированы. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая находится в состоянии средней тяжести.

Установлено, что за рулем каршерингового автомобиля Exeed находился двадцатилетний водитель. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее экскурсионный автобус со школьниками попал в аварию в Калужской области. В результате столкновения пострадали 4 человека. Отмечается, что пострадавшие оперативно получили необходимую медпомощь.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

