03 апреля, 14:16

Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области. В результате пострадали 4 человека, сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, авария произошла в Обнинске. Пострадавшие оперативно получили необходимую медпомощь.

В областном правительстве уточнили, что пострадавших детей перевезут в Калугу. Для их транспортировки в Обнинск направили специальный автобус.

"Администрация школы находится на связи с родителями", – цитирует News.ru публикацию администрации.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Калужской области организовала проверку.

Ранее автобус с детьми попал в ДТП на 573-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов у села Новозахаркино. Он перевозил детей из Ершова на экскурсию в Пензу. Автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Причиной стало плохое самочувствие водителя.

Всего в салоне находились 23 ребенка и 2 взрослых. Травмы получили 7 несовершеннолетних, из которых 1 находится в тяжелом состоянии. Остальные дети получили переломы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

