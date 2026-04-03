03 апреля, 10:29

Происшествия

10 человек, включая детей, пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

Фото: МАХ/"Прокуратура Саратовской области"

10 человек, включая детей, пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в MAX.

"Дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу", – добавил он.

Авария произошла на 573-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов у села Новозахаркино Петровского района области. По предварительной информации, автобус Hyundai съехал с дороги и опрокинулся в кювет, уточнила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным областной Госавтоинспекции, водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем. Всего в транспорте находилось 23 ребенка и 2 взрослых. Среди пассажиров погибших нет, но водитель автобуса скончался.

С места ДТП в больницы региона эвакуируются 9 пострадавших, включая 8 детей. Среди них есть те, чье состояние оценивается как тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Ранее автобус рейса Москва – Стаханов врезался в жилой дом в Луганской Народной Республике. По предварительным данным, транспорт съехал с трассы в населенном пункте Марковка. В результате ДТП пострадали 4 человека, их госпитализировали.

