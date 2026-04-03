Кран-манипулятор с поднятой стрелой врезался в пешеходный мост на МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва на дорогах"

Водитель крана-манипулятора с поднятой стрелой врезался в опору пешеходного моста на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции (ГАИ).

Инцидент произошел на 47-м километре внутренней стороны МКАД. По предварительным данным, повреждения также получили 11 транспортных средств. Пострадавших в результате ДТП нет.

На месте ЧП работают сотрудники ГАИ. Движение в районе дорожного происшествия затруднено, водителей призвали выбирать маршруты объезда.

Ранее в подмосковном Щелкове столкнулись 3 легковых автомобиля. Инцидент произошел на 38-м километре трассы А-103. Госпитализация потребовалась 5 людям. Детали происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.

