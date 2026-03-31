Новости

31 марта, 17:24

Происшествия

Автомобиль утонул в Москве-реке в районе улицы Затон Новинки

Фото: Москва 24

Автомобиль утонул в Москве-реке на юге города. При этом судьба находившихся в нем людей пока неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло на улице Затон Новинки. Прибывшие на место случившегося спасатели нашли машину на дне реки.

Ранее вахтовый автобус с 26 рабочими золотодобывающей компании АО "Камчатское золото" упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате пострадали 10 человек. Их доставили в районную больницу для оказания необходимой помощи.

До этого женщина погибла после падения автомобиля в реку в Санкт-Петербурге. ДТП произошло в Центральном районе, когда водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на ограждение набережной Фонтанки, после чего машина упала в реку.

Водителя с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медосвидетельствования он отказался.

Сотрудники ДПС дежурят на месте возможного падения машины в Москву-реку

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

