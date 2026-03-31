Автомобиль утонул в Москве-реке в районе улицы Затон Новинки

Автомобиль утонул в Москве-реке на юге города. При этом судьба находившихся в нем людей пока неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло на улице Затон Новинки. Прибывшие на место случившегося спасатели нашли машину на дне реки.

Ранее вахтовый автобус с 26 рабочими золотодобывающей компании АО "Камчатское золото" упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате пострадали 10 человек. Их доставили в районную больницу для оказания необходимой помощи.

До этого женщина погибла после падения автомобиля в реку в Санкт-Петербурге. ДТП произошло в Центральном районе, когда водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на ограждение набережной Фонтанки, после чего машина упала в реку.

Водителя с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медосвидетельствования он отказался.

