Десять рабочих пострадали при падении вахтового автобуса в реку на Камчатке

Вахтовый автобус с рабочими упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате ранения получили десять человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на 102 километре трассы Мильково – Ага. Автобус перевозил 26 рабочих золотодобывающей компании АО "Камчатское золото". Пострадавших доставили в районную больницу, им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура региона также начала проверку по факту инцидента.

