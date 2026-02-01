Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03:20

Происшествия

Десять рабочих пострадали при падении вахтового автобуса в реку на Камчатке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вахтовый автобус с рабочими упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате ранения получили десять человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на 102 километре трассы Мильково – Ага. Автобус перевозил 26 рабочих золотодобывающей компании АО "Камчатское золото". Пострадавших доставили в районную больницу, им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура региона также начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП с участием санитарного автомобиля и легковушки. Два человека были доставлены в больницу. Состояние первого оценивается как стабильно тяжелое, а второго – средней степени тяжести.

Еще одна авария произошла до этого в Чебоксарах, где водитель автобуса наехал на трех девочек, которые переходили дорогу. Мужчина за рулем автобуса не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и сбил девочек.

Новости регионов: маршрутка попала в аварию с двумя фурами в Иркутской области

