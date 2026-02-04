04 февраля, 14:54Политика
ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Армия России установила контроль в населенных пунктах Староукраинка в Запорожской области и Степановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, Староукраинку освободили подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а Степановку – подразделения Южной группировки в результате активных действий.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса противника и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Операция стала ответом на атаки украинских военнослужащих на гражданские объекты, расположенные в России.
Российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА. В результате удара все цели были уничтожены.
