ВС РФ уничтожили используемые в интересах ВСУ предприятия ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Операция была проведена в ночь на 3 февраля в ответ на атаки киевского режима по российским гражданским объектам.

Вооруженные силы России задействовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, которыми в том числе поразили места производства и хранения дронов дальнего действия.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – указали в оборонном ведомстве.

В течение предыдущей недели российские бойцы нанесли один массированный и 6 групповых ударов по военным объектам Украины. Тогда нейтрализованы были объекты транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего.

В этот же период бойцы ВС РФ с помощью дронов "Герань" поразили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. Авиатехника противника была уничтожена на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.