Обвиняемый в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге заявил, что СМИ "раздули воздух"

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Обвиняемый в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге Петр Жилкин заявил, что журналисты "раздули воздух из ничего" по его уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

На судебном заседании мужчина сидел, накинув капюшон и скрыв свое лицо.

"Да, есть дочь, 11 лет, которую сейчас травят со всех сторон", – указал он.

Мальчик пропал 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Ребенка искали 3 дня.

Жилкина задержали 2 февраля, а позже отправили под стражу. Изначально мужчина отказывался давать показания, но затем признался в содеянном. Тело мальчика удалось обнаружить на следующий день.

Следователи установили, что в день пропажи ребенка фигурант посадил его в свою машину на парковке у Таллинского шоссе, а затем направился к месту своего проживания в деревню Яльгелево в Ленинградской области.

Как писали СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Однако тот отказался и заявил, что расскажет об этом. После этого мужчина испугался и решил его убить.

Он ударил мальчика по голове, в результате чего тот скончался. После этого обвиняемый спрятал тело ребенка в Симоновском ручье Ломоносовского района, а затем сам скрылся в Псковской области.

