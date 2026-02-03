ТАСС: пропавший и убитый в Санкт-Петербурге мальчик не ходил в школу

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Девятилетний мальчик, пропавший и убитый в Санкт-Петербурге, не посещал школу, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По их данным, ребенок был зачислен в первый класс школы № 391, однако занятия не посещал. Причиной была названа неполностью пройденная процедура территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).

Мальчик рос в многодетной семье, где воспитываются семеро детей. У него четверо сестер и двое братьев. Старшему ребенку в семье скоро исполнится 13 лет, младшему – 6 месяцев. Известно, что дети старшего возраста посещают школу.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, мать ребенка ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Как рассказали знакомые семьи, мать мальчика не работает, основной доход – детские пособия. Отец работает резчиком по металлу. Согласно информации СМИ, у него были проблемы с законом из-за мелкого хулиганства, участия в несанкционированных митингах, также он был осужден за кражу с причинением значительного ущерба.

Мальчик пропал 30 января, ребенок ушел из дома. Выяснилось, что он позднее сел в автомобиль, за рулем которого, как писали СМИ, находился 38-летний мужчина, являющийся уроженцем Луганской Народной Республики (ЛНР).

Вскоре подозреваемый в похищении ребенка был задержан. На первых допросах он отказался давать какие-либо показания. Однако в дальнейшем мужчина признался в убийстве ребенка.

В местах пребывания подозреваемого прошли обыски. По данным СМИ, на его электронных устройствах была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних.

Спустя время тело ребенка нашли у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщал источник прессы, тело находилось вмерзшим в лед рядом с границей Ропшинского поселения.