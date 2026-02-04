Суд в США приговорил к пожизненному сроку покушавшегося на Трампа в 2024 году

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Американский суд приговорил к пожизненному сроку Райана Раута, покушавшегося на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщила газета USA Today.

О попытке убийства главы Белого дома стало известно 15 сентября 2024 года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Сотрудники Секретной службы вовремя заметили нападавшего и задержали его. В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал.

Позже была установлена личность задержанного. Им оказался американец Раут.

Мужчина в своих соцсетях выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.

