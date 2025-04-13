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В Соединенных Штатах 17-летней Никита Касап подозревается в убийстве собственных родителей с целью подготовки покушения на американского президента Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

"Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, Касап был задержан в марте. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. Кроме того, следствие считает, что подросток мог быть причастен к подготовке заговора против главы Белого и использования оружия массового поражения.

Также правоохранители предполагают, что у задержанного могли быть сообщники.

Ранее сын американского президента Дональд Трамп – младший обвинил Украину в замалчивании информации о преступнике, который пытался совершить покушение на его отца.

По информации зарубежных СМИ, Райан Уэсли Рут – исполнитель второго покушения на Трампа – за месяц до задержания пытался купить на Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger.

О второй попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября прошлого года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

Рут в своих соцсетях выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.