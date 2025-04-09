Сын Трампа обвинил Киев в сокрытии информации о попытке покушения на его отца

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Сын американского президента Дональд Трамп – младший обвинил Украину в замалчивании информации о преступнике, который пытался совершить покушение на его отца.

По информации зарубежных СМИ, Райан Уэсли Рут – исполнитель второго покушения на Трампа – за месяц до задержания пытался купить на Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger.

"Если вы думаете, что это плохо, что Украина так и не сказала спасибо за все, что США сделали для них, то тот факт, что они не сказали нам, что этот социопат (Рут – Прим. ред.) буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо большим делом", – написал Трамп-младший в соцсети X.

О второй попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября прошлого года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Рут в своих соцсетях выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.