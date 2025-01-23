Защищавший Трампа при покушении агент назначен главой Секретной службы США

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Агент Шон Карран, защищавший президента США Дональда Трампа во время покушения на предвыборном митинге, стал главой Секретной службы страны. О соответствующем решении республиканец написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Он доказал свое бесстрашие, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в (городе. – Прим. ред.) Батлер. Я целиком и полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде", – указал лидер государства.

Он добавил, что принять данное решение было для него большой честью. Карран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах, уточнил республиканец. Свою карьеру он начал в американской Секретной службе в 2001 году.

Покушения на Трампа совершались дважды. Первое из них произошло 13 июля 2024 года во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала злоумышленника. Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший действовал в одиночку.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего.

