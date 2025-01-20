Трамп заявил, что был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой

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Президент США Дональд Трамп заявил в ходе инаугурационной речи, что при первом покушении, совершенном на него летом 2024 года, Бог спас его, чтобы он смог снова снова сделать Америку великой.

"Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни всего несколько месяцев назад, на прекрасном поле в Пенсильвании, пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так", – сказал он.

Покушения на Трампа совершались дважды. Первое из них произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала злоумышленника. Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший действовал в одиночку.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего.

Трамп принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации и вступил в должность 47-го американского президента 20 января.