МИД Ирана назвал заявления о причастности страны к покушениям на Трампа безосновательными

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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения в адрес Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США безосновательными, сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, озвучивание этих обвинений сразу после того, как в Штатах состоялись президентские выборы, преставляет собой "вызывающий отвращение" заговор со стороны израильских и оппозиционных Ирану сил. Его целью является усложнение отношений между США и Ираном, подчеркнул Багаи.

В октябре СМИ сообщали, что власти Ирана якобы принимают активные попытки убить Дональда Трампа, одержавшего победу в борьбе за пост президента США. Журналисты заявляли, что поговорили об этом с 24 чиновниками, в числе которых есть бывшие парламентарии, агенты Секретной службы и высокопоставленные чиновники. Они рассказали изданию о попытках ведения цифровой слежки за бывшими госслужащими и их родственниками.

Вместе с тем накануне Минюст США опубликовал заявление, в котором также утверждается, что Иран готовил убийство Трампа. При этом занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери уже предъявлены обвинения, указало ведомство.