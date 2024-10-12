Politico: Иран предпринимает попытки убить Трампа

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Власти Ирана якобы предпринимают активные попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщет издание Politico.

Кроме того, страна совершает покушения на бывших высокопоставленных американских чиновников, которых она считает виновными в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Журналисты сообщили, что поговорили об этом это с 24 чиновниками, в числе которых есть бывшие парламентарии, агенты Секретной службы и высокопоставленные чиновники. Они рассказали изданию о попытках ведения цифровой слежки за бывшими госслужащими и их родственниками. Кроме того, собеседники СМИ обратили внимание на стремление предполагаемых оперативников из Ирана выследить одного чиновника США, когда он оптравится в поездку за границу.

По данным издания, бывшие сотрудники Совета национальной безопасности оказываются вынуждены направлять сотни тысяч долларов на обеспечение своей безопасности, поскольку власти страны их никак не защищают.

Ранее Трамп запросил военную авиацию и технику, а также ограничения полетов над его домами и митингами в свете якобы угрозы его жизни от Ирана. Кроме того, в семи штатах было размещено пуленепробиваемое стекло для использования в ходе предвыборной кампании.

Байден пообещал удовлетворить просьбу Трампа и поручил Пентагону предоставить республиканцу все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом.

При этом в Иране отвергли обвинения в причастности к покушению на Дональда Трампа, назвав подобные заявления предвзятыми и безосновательными.

