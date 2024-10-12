Байден согласился на просьбу Трампа о военной авиации и технике

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Американский лидер Джо Байден пообещал удовлетворить просьбу кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа обеспечить его военными самолетами и прочей техникой для защиты в свете якобы угроз экс-главе Белого дома со стороны Ирана.

"До тех пор, пока он не просит F-15. Я поручил Пентагону предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом", – цитирует Байдена РИА Новости.

Помимо авиации и бронетехники, Трамп также запросил установить ограничения полетов над его домами и митингами. Кроме того, в семи штатах было размещено пуленепробиваемое стекло для использования в ходе предвыборной кампании.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него несколько раз выстрелили, пока он произносил свою речь. Охрана оперативно увела Трампа со сцены. У бывшего президента было ранено ухо.

По данным СМИ, власти США тогда получили информацию, что покушение на Трампа якобы спланировал Иран. Однако в Тегеране отвергли данные обвинения, назвав их предвзятыми и безосновательными.