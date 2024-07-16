CNN: США получили данные о том, что Иран якобы готовил покушение на Трампа

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Власти США пару недель назад получили информацию, согласно которой Иран якобы планировал покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

По данным СМИ, нет свидетельств о том, что стрелявший в Трампа Томас Мэттью Крукс был связан с упомянутым планом.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него несколько раз выстрелили, пока он произносил свою речь. Охрана оперативно увела Трампа со сцены. У бывшего президента было ранено ухо.

Также в результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. По данным ФБР, злоумышленником оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.