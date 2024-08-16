Трамп заявил, что будет дружелюбен к Ирану в случае победы на выборах

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Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что будет дружелюбен с Ираном в случае победы на выборах. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бедминстере, трансляция которой велась на YouTube-канале RSBN.

Трамп подчеркнул, что не собирается плохо относиться к Ирану, однако не позволит Тегерану обладать ядерным оружием.

Аналогичное заявление в рамках этой пресс-конференции Дональд Трамп сделал в отношении Китая, пообещав наладить отношения с КНР в случае переизбрания. По словам республиканца, для этого Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина.

В июне Россия, Китай и Иран заявили, что продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке – Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Страны подчеркнули, что положения плана все еще имеют силу, а полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана.