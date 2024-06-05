Россия, КНР и Иран поддержали восстановление ядерной сделки

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Россия, Китай и Иран продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке – Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщается в совместном заявлении трех стран, которое было опубликовано агентством Tasnim в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

"Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения", – говорится в заявлении.

В тексте документа также сказано, что российская, китайская и иранская стороны не жалели усилий для восстановления сделки и выразили сожаление, что западные страны, которые были членами соглашения, выбрали иной путь.

Страны также подчеркнули, что положения СВПД все еще имеют силу, а полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана. Секретариат МАГАТЭ, в свою очередь, получил бы инструмент более широкого профиля для наблюдений.

В августе прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что вероятность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий не очень высока. При этом дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от договоренностей в рамках СВПД и готова выполнить свои обязательства.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совбеза ООН, Германией и Ираном. Главная цель документа – преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Ирана.