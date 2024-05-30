Представитель Госдепа Пател: США не считают нужным возвращать ядерное оружие в АТР

Фото: 123RF/tupungato

Вашингтон не рассматривает возможность возвращения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил представитель американского Госдепа Ведант Пател.

"Позвольте мне просто сказать, что США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. И у США нет планов обеспечивать передовое развертывание ядерных вооружений на Корейском полуострове", – приводит ТАСС его слова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Он добавил, что наиболее тревожно то, что тройка западных ядерных государств входит в число ключевых спонсоров Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, предупреждал, что Российская Федерация примет меры в случае размещения американского ядерного оружия в Польше.

