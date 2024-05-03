Kyodo: Япония и США потратят 3 млрд долларов на создание ПВО против гиперзвуковых ракет

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Япония и США потратят 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроет США.

"Проект реализуется в то время, когда Китай, Северная Корея и Россия агрессивно развивают гиперзвуковые возможности", – указано в сообщении.

Ракету планируется создать к 2030 году. Предполагается, что она будет перехватывать боеголовку гиперзвуковых ракет в момент ее планирования к цели из верхних слоев атмосферы. Этим ракета будет отличаться от традиционных систем ПВО, которые предназначены для перехвата ракет незадолго до достижения цели.

Новую ракету планируется разместить на военных кораблях США и эсминцах японских военно-морских сил самообороны. Для улучшения возможностей обнаружения гиперзвуковых ракет США также создают систему с использованием группировки малых спутников высокой точности.

Ранее Министр ВВС США заявил о проблемах с возможностью тестирования гиперзвукового оружия. До этого у Пентагона не получилось провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий.

Оборонное ведомство США планировало провести испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось.

