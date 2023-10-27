Пентагон заявил, что в США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы B61

Фото: depositphotos/icholakov01

Соединенные Штаты решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Для этого необходимо одобрение конгресса и выделение им соответствующих средств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что обновленный вариант должен будет заменить часть запасов В61-7. У него будет аналогичная с ней мощность при более высоких показателях точности и безопасности, которыми обладает самая современная на данный момент модификация В61-12.

В сообщении уточнили, что решение о модернизации бомбы не является реакцией на отдельные международные события. Однако оно отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире.

Ранее представитель постпредства РФ при ООН Дмитрий Глухов сообщил, что Россия прибегнет к проведению ядерных испытаний только в том случае, если США сделают это первыми.

По словам дипломата, особую озабоченность вызывает то, что Штаты не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к данным испытаниям, будучи страной, которая единственная применила ядерное оружие и удерживает лидерство по числу проведенных испытаний.

До этого председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Он добавил, что применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов